На Житомирщині чоловік сховався на дереві від ДПСУ, але план підвів

Зникнути серед гілок не вдалося.

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На Житомирщині чоловік планував залізти на дерево й «зникнути» від прикордонників, але план підвів. Як вказали у ДПСУ, охоронці кордону виявили порушника в нетиповому місці.

Прикордонники зняли з дерева 41-річного чоловіка, який незаконно потрапив у прикордонну зону без права перебування там і без військово-облікових документів.

За словами чоловік, він заліз на дерево, сподіваючись уникнути зустрічі з ДПСУ.

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