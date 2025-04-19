У Києві зграю рожевих фламінго повернули на літні озерні угіддя, фото

Найбільша в Україні зоопарківська зграя рожевих фламінго повертається на свої літні озерні угіддя.

Джерело фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

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Найбільша в Україні зоопарківська зграя рожевих фламінго повернулась на свої літні озерні угіддя. Тепер 2 десятки птахів додають яскравості до весняної зелені КиївЗоо.

У «Київському зоопарку» розповіли, що для фламінго облаштували нові комфортні зони з трав’яними газонами, кущами та піщано-глиняними пляжами, а також створили нові гніздувальні ділянки.

Для комфорту пернатих намагались максимально відтворити природні умови чорноморських лиманів – із каламутною водою, в намулі якого фламінго відловлюють планктон, та береговою глинястою багнюкою, з якої вони облаштовують гнізда.

Також днями пташині острови КиївЗоо поповнилися індиками, павичами звичайними та павичами білими.

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