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Базовий розмір грошового забезпечення курсантів зросте до приблизно 8 тисяч грн – Рустем Умєров

19:24, 18 квітня 2025
А відмінники випускного курсу та ті, хто проходить стажування, зможуть отримувати до 20 тисяч грн — як військовослужбовці за контрактом.
Базовий розмір грошового забезпечення курсантів зросте до приблизно 8 тисяч грн – Рустем Умєров
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Уряд збільшив фінансову підтримку майбутніх офіцерів, ухваливши постанову Міноборони про підвищення грошового забезпечення курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вишів та закладів фахової передвищої військової освіти. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 березня 2025 року.

Відтепер:

базовий розмір грошового забезпечення курсантів зросте до приблизно 8 000 грн

відмінники випускного курсу та ті, хто проходить стажування, зможуть отримувати до 20 100 грн — як військовослужбовці за контрактом.

«Це ще один крок до зміцнення престижу військової освіти та формування сильної кадрової основи для майбутньої української армії», зазначив міністр.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін на засіданні 14 лютого вніс зміни до постанови КМУ № 964 «Про затвердження Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти».

Передбачено, серед іншого, відшкодування курсантами витрат державі у разі:

  • дострокового розірвання контракту у зв’язку з припиненням громадянства України,
  • та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб сержантського, старшинського складу або офіцерського складу після закінчення закладу фахової передвищої військової та вищої військової освіти,
  • а також особами офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом пʼяти років (десяти років – для осіб офіцерського складу, які оволоділи спеціальностями льотного складу авіації) після закінчення закладу вищої освіти в мирний час, під час проведення мобілізації та дії воєнного стану.

Також ми писали, що Кабмін виклав у новій редакції розміри додаткової винагороди керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах.

Автор: Наталя Мамченко

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Міноборони Рустем Умєров

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Базовий розмір грошового забезпечення курсантів зросте до приблизно 8 тисяч грн – Рустем Умєров

А відмінники випускного курсу та ті, хто проходить стажування, зможуть отримувати до 20 тисяч грн — як військовослужбовці за контрактом.

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