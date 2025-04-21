Колишньому главі Конституційного суду Тупицькому анулювали український паспорт – ЗМІ

Міграційна служба офіційно не пояснила це рішення.

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Колишньому голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому анулювали внутрішній і закордонний паспорти. З цієї причини подільський районний суд Києва відклав судове засідання за обвинуваченням ексглави КСУ.

Під час засідання Подільського районного суду Києва Тупицький не зміг дистанційно підключитись до судового засідання через проблеми з генеруванням електронного підпису. Для авторизації в системі «Електронний суд» потрібен електронний цифровий підпис, однак система не ідентифікувала Тупицького і він не зміг згенерувати підпис.

У ЗМІ повідомили, що у грудні 2024 року міграційна служба Закарпатської області визнала недійсними обидва паспорти Тупицького — внутрішній і закордонний.

Адвокат Тупицького стверджує, що в Державній міграційній службі не змогли пояснити причину анулювання документів, заявивши, що це внутрішня службова документація, яка не підлягає розголошенню. Тому він збирається подати заяву до суду щодо визнання неправомірності дій ДМС.

Раніше суд дозволив Колишньому голові КСУ брати участь у засіданнях дистанційно — з-за кордону, де він зараз перебуває. Але тепер, без цифрового підпису, зробити це технічно неможливо.

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