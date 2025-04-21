Практика судов
  1. В Украине

Бывшему главе Конституционного суда Тупицкому аннулировали украинский паспорт – СМИ

08:00, 21 апреля 2025
Миграционная служба официально не объяснила это решение.
Бывшему главе Конституционного суда Тупицкому аннулировали украинский паспорт – СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывшему главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому аннулировали внутренний и заграничный паспорта. По этой причине Подольский районный суд Киева отложил судебное заседание по обвинению экс-главы КСУ.

Во время заседания Подольского районного суда Киева Тупицкий не смог дистанционно подключиться к судебному заседанию из-за проблем с генерацией электронной подписи. Для авторизации в системе «Электронный суд» требуется электронная цифровая подпись, однако система не идентифицировала Тупицкого, и он не смог сгенерировать подпись.

В СМИ сообщили, что в декабре 2024 года миграционная служба Закарпатской области признала недействительными оба паспорта Тупицкого — внутренний и заграничный.

Адвокат Тупицкого утверждает, что в Государственной миграционной службе не смогли объяснить причину аннулирования документов, заявив, что это внутренняя служебная документация, не подлежащая разглашению. Поэтому он собирается подать заявление в суд о признании действий ГМС неправомерными.

Ранее суд разрешил бывшему главе КСУ участвовать в заседаниях дистанционно — из-за границы, где он сейчас находится. Но теперь, без цифровой подписи, сделать это технически невозможно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд паспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Такое бывает» – в ВККС оценили результаты практических заданий в общие апелляционные суды

В Комиссии считают, что никаких аномалий в результатах практических заданий нет – ВККС начинает подготовку к собеседованиям.

Сергей Ионушас зарегистрировал проект изменений в УПК о расширении возможностей проведения судебного разбирательства в отсутствие участников производства

В частности, с целью предотвращения злоупотребления процессуальными правами стороной защиты депутаты предлагают расширить сферу применения письменного производства в УПК.

Верховная Рада рассмотрит изменения в УПК относительно досудебного расследования преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести

Как отмечают народные депутаты, законопроект разработан в связи с увеличением числа случаев исчезновения лиц без вести в особых обстоятельствах на фоне военного положения в Украине.

Батальоны «Шквал» под шквалом судебных приговоров – как и за что судят военнослужащих из числа бывших осужденных

К бывшим осужденным возникают претензии из-за СОЧ, неповиновения и рецидива преступлений, а сами военнослужащие подразделений «Шквал» рассказывают о безразличии командования к их проблемам.

Дезертирам предложат добровольно вернуться на службу до 30 августа 2025 года – члены комитета по нацбезопасности внесли законопроект

Действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, чья военная служба приостановлена и которые самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали, могут продлить до 30 августа 2025 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді