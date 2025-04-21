Бывшему главе Конституционного суда Тупицкому аннулировали украинский паспорт – СМИ

Миграционная служба официально не объяснила это решение.

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Бывшему главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому аннулировали внутренний и заграничный паспорта. По этой причине Подольский районный суд Киева отложил судебное заседание по обвинению экс-главы КСУ.

Во время заседания Подольского районного суда Киева Тупицкий не смог дистанционно подключиться к судебному заседанию из-за проблем с генерацией электронной подписи. Для авторизации в системе «Электронный суд» требуется электронная цифровая подпись, однако система не идентифицировала Тупицкого, и он не смог сгенерировать подпись.

В СМИ сообщили, что в декабре 2024 года миграционная служба Закарпатской области признала недействительными оба паспорта Тупицкого — внутренний и заграничный.

Адвокат Тупицкого утверждает, что в Государственной миграционной службе не смогли объяснить причину аннулирования документов, заявив, что это внутренняя служебная документация, не подлежащая разглашению. Поэтому он собирается подать заявление в суд о признании действий ГМС неправомерными.

Ранее суд разрешил бывшему главе КСУ участвовать в заседаниях дистанционно — из-за границы, где он сейчас находится. Но теперь, без цифровой подписи, сделать это технически невозможно.

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