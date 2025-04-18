В Украине улицы будут патрулировать БпЛА – впервые их применят в Запорожье

На данный момент определены 4 зоны, где будут работать БпЛА.

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В Запорожье с 18 апреля патрулировать улицы начнут полицейские дроны. БпЛА будут следить за ситуацией в городе с высоты и искать подозрительных людей.

Как сообщили в полиции области, основная цель аэро-патруля – обеспечение правопорядка, своевременное выявление подозрительных лиц или предметов и оперативное реагирование на инциденты. Дроны, оснащенные мощными камерами, будут следить за ситуацией в городе с высоты птичьего полета.

На данный момент определены 4 рекреационные зоны, где будут работать БпЛА:

Национальный заповедник «Хортица»

Центральный парк культуры и отдыха «Дубовый гай»

Парк Победы

Вознесеновский парк (каскад фонтанов «Веселка»)

В полиции рассказывают, что с помощью беспилотников будут не только наблюдать, но и быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и даже предупреждать граждан о потенциальных угрозах.

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