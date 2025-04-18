В Україні вулиці будуть патрулювати БпЛА – вперше їх застосують у Запоріжжі

Наразі визначено 4 зони, де будуть працювати БпЛА.

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У Запоріжжі з 18 квітня патрулювати вулиці почнуть поліцейські дрони. БпЛА будуть стежити за ситуацією у місті з висоти і будуть шукати підозрілих людей.

Як розповіли у поліції області, основна мета аеропатруля – забезпечення правопорядку, своєчасне виявлення підозрілих осіб чи предметів та оперативне реагування на інциденти. Дрони, оснащені потужними камерами, стежитимуть за ситуацією у місті з висоти пташиного польоту.

Наразі визначено 4 рекреаційні зони, де будуть працювати БпЛА:

Національний заповідник «Хортиця»

Центральний парк культури та відпочинку «Дубовий гай»

Парк Перемоги

Вознесенівський парк (каскад фонтанів «Веселка»)

У поліції розповідають, що за допомогою безпілотників не просто спостерігатимуть, а й будуть швидко аналізувати ситуацію, виявляти підозрілу поведінку і навіть попереджати громадян про потенційні загрози.

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