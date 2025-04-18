Базовый размер денежного обеспечения курсантов вырастет до примерно 8 тысяч грн – Рустем Умеров

Правительство увеличило финансовую поддержку будущих офицеров, приняв постановление Минобороны о повышении денежного обеспечения курсантам высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений вузов и учреждений профессионального предвысшего военного образования. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Это постановление вступает в силу со дня его публикации и применяется с 1 марта 2025 года.
Отныне:
«Это еще один шаг к укреплению престижа военного образования и формированию сильной кадровой основы для будущей украинской армии», отметил министр.
Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин на заседании 14 февраля внес изменения в постановление КМУ № 964 «Об утверждении Порядка возмещения курсантами и лицами офицерского состава расходов, связанных с их содержанием в учреждениях высшего образования».
Предусмотрено, среди прочего, возмещение курсантами расходов государству в случае:
Автор: Наталя Мамченко
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