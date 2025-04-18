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Базовый размер денежного обеспечения курсантов вырастет до примерно 8 тысяч грн – Рустем Умеров

19:24, 18 апреля 2025
А отличники выпускного курса и те, кто проходит стажировку, смогут получать до 20 тысяч грн — как военнослужащие по контракту.
Базовый размер денежного обеспечения курсантов вырастет до примерно 8 тысяч грн – Рустем Умеров
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Правительство увеличило финансовую поддержку будущих офицеров, приняв постановление Минобороны о повышении денежного обеспечения курсантам высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений вузов и учреждений профессионального предвысшего военного образования. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Это постановление вступает в силу со дня его публикации и применяется с 1 марта 2025 года.

Отныне:

  • базовый размер денежного обеспечения курсантов вырастет до примерно 8 000 грн
  • отличники выпускного курса и те, кто проходит стажировку, смогут получать до 20 100 грн — как военнослужащие по контракту.

«Это еще один шаг к укреплению престижа военного образования и формированию сильной кадровой основы для будущей украинской армии», отметил министр.

Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин на заседании 14 февраля внес изменения в постановление КМУ № 964 «Об утверждении Порядка возмещения курсантами и лицами офицерского состава расходов, связанных с их содержанием в учреждениях высшего образования».

Предусмотрено, среди прочего, возмещение курсантами расходов государству в случае:

  • досрочного расторжения контракта в связи с прекращением гражданства Украины,
  • и в случае отказа от дальнейшего прохождения военной службы на должностях лиц сержантского, старшинского состава или офицерского состава после окончания учреждения профессионального предвысшего военного и высшего военного образования,
  • а также лицами офицерского состава, которые увольняются с военной службы в течение пяти лет (десяти лет – для лиц офицерского состава, освоивших специальности летного состава авиации) после окончания учреждения высшего образования в мирное время, во время проведения мобилизации и действия военного положения. Также мы писали, что Кабмин изложил в новой редакции размеры дополнительной награды руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных военных частях.

Автор: Наталя Мамченко

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Минобороны Рустем Умеров

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