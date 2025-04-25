Бронирование священнослужителей – условия, процедура, особенности

Религиозные организации признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Поэтому священнослужители могут быть забронированы и получить отсрочку от мобилизации.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказали об особенностях бронирования священнослужителей.
Кого могут забронировать:
Священнослужителей критически важных религиозных организаций:
Условия признания религиозных организаций критически важными:
Кто осуществляет бронирование:
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС).
Когда бронирование может быть отменено:
Если священнослужителя увольняют.
Как осуществляется бронирование:
Через "Дію". По спискам или заявлению в электронной форме, которое формирует уполномоченное лицо ГСЭСС.
На священнослужителей не распространяются ограничения:
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