Бронирование священнослужителей – условия, процедура, особенности

Священнослужители могут быть забронированы и получить отсрочку от мобилизации.

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Религиозные организации признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Поэтому священнослужители могут быть забронированы и получить отсрочку от мобилизации.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказали об особенностях бронирования священнослужителей.

Кого могут забронировать:

Священнослужителей критически важных религиозных организаций:

руководителей и заместителей религиозных центров и управлений

руководителей религиозных общин, монастырей, духовных учебных заведений, миссионерских обществ

тех, кто официально работает в религиозных организациях по трудовому договору и отвечает за проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний и проповедническую деятельность

Условия признания религиозных организаций критически важными:

зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц до 26.12.2024

имеют идентификационный код в реестре предприятий и организаций

действуют в соответствии с уставом с действующим официальным названием

не имеют связей с запрещёнными иностранными религиозными структурами

не находятся на оккупированных территориях

внесены в реестр неприбыльных учреждений и подают отчётность

Кто осуществляет бронирование:

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС).

Когда бронирование может быть отменено:

Если священнослужителя увольняют.

Как осуществляется бронирование:

Через "Дію". По спискам или заявлению в электронной форме, которое формирует уполномоченное лицо ГСЭСС.

На священнослужителей не распространяются ограничения:

относительно бронирования не более половины сотрудников

по зарплате не менее 20 тысяч гривен

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