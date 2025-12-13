КСУ обнародовал Решение, которым признал неконституционным установление 3-месячного срока для обращения работника в суд о взыскании зарплаты

КСУ постановил, что часть первая статьи 233 Кодекса, признанная неконституционной, утрачивает силу со дня принятия Судом этого Решения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Большая палата Конституционного Суда Украины 11 декабря рассмотрела дело по конституционному представлению Верховного Суда о конституционности части первой статьи 233 Кодекса законов о труде Украины (далее — Кодекс) и приняла Решение № 1-р/2025.

12 декабря Конституционный Суд Украины обнародовал свое решение.

Судья-докладчик по делу — Галина Юровская.

Согласно части первой статьи 233 Кодекса «работник может обратиться с заявлением о разрешении трудового спора непосредственно в суд в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, кроме случаев, предусмотренных частью второй этой статьи».

Автор представления утверждал, что законодатель, «ограничив право работника на обращение в суд с иском о взыскании причитающейся ему заработной платы сроком в три месяца, не предоставив при этом работнику гарантий рассмотрения судом вопроса о восстановлении срока обращения в суд, снизил уровень доступа к суду лиц, являющихся субъектами обращения с заявлением о взыскании задолженности по заработной плате, чем допустил сужение содержания и объема существующих конституционных прав работников на обращение в суд с иском о взыскании причитающейся им заработной платы без ограничения каким-либо сроком и ограничил их право на судебную защиту в том объеме, в каком оно гарантировано частью первой статьи 55 Конституции Украины, чем нивелирована возможность эффективной реализации права лица на судебную защиту».

Исследовав вопросы, поднятые в конституционном представлении, Суд пришел к выводу, что оспариваемое положение Кодекса в части установления трехмесячного срока для обращения работника в суд о взыскании заработной платы и других причитающихся работнику выплат не соответствует Конституции Украины.

Суд отметил, что законодатель наделен дискреционными полномочиями в определении сроков обращения работника в суд по трудовым спорам и может устанавливать различные сроки для разных категорий таких споров с учетом характера спорных правоотношений, правовой природы требований, продолжительности или регулярности нарушения, способа его выявления, объема и сложности доказывания и т. п. Законодатель также должен учитывать чрезвычайный характер правового режима военного положения и связанные с ним объективные препятствия в доступе к правосудию.

Хотя установление временного ограничения для реализации определенного законом права лица является вопросом усмотрения законодателя, однако лишь при условии, что такое ограничение не нарушает сущности права, установлено с легитимной целью и достигается соразмерными средствами, оно является справедливым и объективно оправданным, — говорится в Решении.

Анализ действующего трудового законодательства дает Суду основания утверждать, что законодатель связал срок обращения в суд лишь с актами, которыми оформляется прекращение трудовых отношений, и не учел специфики длящихся правоотношений. Так, работник, находясь в трудовых отношениях, в случае систематической невыплаты вознаграждения или периодических задержек выплаты должен подавать иски каждые три месяца, чтобы не утратить право на судебную защиту.

Такое законодательное регулирование не учитывает баланс интересов сторон в трудовых правоотношениях, противоречит принципу равенства и порождает юридическую неопределенность, которая лишает работника эффективной защиты гарантированного Конституцией Украины права на своевременное получение вознаграждения за труд.

Таким образом, Суд подчеркнул, что установление трехмесячного срока обращения работника в суд о взыскании заработной платы и других причитающихся работнику выплат противоречит Конституции Украины, поскольку приводит к фактическому сужению содержания и объема конституционных прав, гарантированных статьями 43 и 55 Конституции Украины, нарушает гарантии своевременного получения вознаграждения за труд и лишает работника реальной возможности эффективно реализовать право на судебную защиту, что противоречит части первой статьи 8, части седьмой статьи 43, части первой статьи 55 Конституции Украины.

Суд постановил, что часть первая статьи 233 Кодекса, признанная неконституционной, утрачивает силу со дня принятия Судом этого Решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.