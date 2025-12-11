КСУ признал неконституционным установление 3-месячного срока для обращения работника в суд о взыскании зарплаты

КСУ постановил, что часть первая статьи 233 Кодекса законов о труде, признанная неконституционной, утрачивает силу со дня принятия Судом этого Решения.

Большая палата Конституционного Суда Украины 11 декабря рассмотрела дело по конституционному представлению Верховного Суда о конституционности части первой статьи 233 Кодекса законов о труде Украины (далее – Кодекс) и приняла Решение № 1-р/2025. Об этом сообщил КСУ.

Согласно части первой статьи 233 Кодекса «работник может обратиться с заявлением о разрешении трудового спора непосредственно в суд в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, кроме случаев, предусмотренных частью второй этой статьи».

Исследовав вопросы, поднятые в конституционном представлении, Суд пришел к выводу, что оспариваемое предписание Кодекса в части установления трехмесячного срока для обращения работника в суд о взыскании заработной платы и других причитающихся работнику выплат является таким, что не соответствует Конституции Украины.

В Решении подчеркивается, что установление трехмесячного срока обращения работника в суд о взыскании заработной платы и других причитающихся работнику выплат противоречит Конституции Украины, поскольку приводит к фактическому сужению содержания и объема конституционных прав, гарантированных статьями 43 и 55 Конституции Украины, нарушает гарантии своевременного получения вознаграждения за труд и лишает работника реальной возможности эффективно реализовать право на судебную защиту, что противоречит части первой статьи 8, части седьмой статьи 43, части первой статьи 55 Конституции Украины.

Суд постановил, что часть первая статьи 233 Кодекса, признанная неконституционной, утрачивает силу со дня принятия Судом этого Решения.

