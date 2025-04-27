В Киеве оштрафовали женщину, которая управляла электросамокатом в состоянии опьянения — видео

В полиции сообщили, что женщина была удивлена тем, что управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения запрещено.

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В Киеве полицейские привлекли к ответственности женщину, которая управляла электросамокатом в состоянии опьянения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

На водителя электросамоката составили постановление по ст. 130 КУоАП.

«Киев. Ночь. Горожанка спешила куда-то на электросамокате, но не справилась с управлением и упала. К счастью, она обошлась без травм. Патрульные, которые были рядом, подошли, чтобы убедиться, не нужна ли ей помощь, и обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения», — сообщил он.

Белошицкий отметил, что женщина призналась в употреблении алкоголя, но была удивлена тем, что запрещено управлять электросамокатом в таком состоянии.

«Для тех, кто также не знает: это запрещено. Неважно, управляете ли вы автомобилем, электросамокатом, мотоциклом или велосипедом — в состоянии опьянения вождение запрещено законом. Такие действия влекут за собой ответственность и могут стать причиной очень опасных последствий.

В данном случае штраф за управление электросамокатом в состоянии опьянения составляет 17 000 грн и лишение права управления транспортными средствами сроком на один год», — добавил Белошицкий.

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