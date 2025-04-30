В Харькове в результате вражеской атаки повреждено здание суда, фото

Поврежден фасад здания судебного учреждения.

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Служба судебной охраны сообщает, что 29 апреля во время массированной воздушной атаки по Харьковщине один из БПЛА попал недалеко от помещения органа системы правосудия.

В результате взрывной волны повреждены окна и оконные рамы, фасад здания судебного учреждения.

Сотрудники органа системы правосудия и сотрудники Службы судебной охраны не пострадали.

Ранее в Одессе в результате атаки шахедов повреждено здание суда.

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