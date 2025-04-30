В Харькове в результате вражеской атаки повреждено здание суда, фото

Служба судебной охраны сообщает, что 29 апреля во время массированной воздушной атаки по Харьковщине один из БПЛА попал недалеко от помещения органа системы правосудия.
В результате взрывной волны повреждены окна и оконные рамы, фасад здания судебного учреждения.
Сотрудники органа системы правосудия и сотрудники Службы судебной охраны не пострадали.
Ранее в Одессе в результате атаки шахедов повреждено здание суда.
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