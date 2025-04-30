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В ВСУ появятся халяльные и кошерные сухпайки — Минобороны утвердило новые требования

18:38, 30 апреля 2025
Минобороны позволило включать в армейский рацион специальные наборы для военных, которые придерживаются исламских или иудейских традиций питания.
В ВСУ появятся халяльные и кошерные сухпайки — Минобороны утвердило новые требования
Фото: militarnyi.com
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Министерство обороны Украины утвердило обновлённую техническую спецификацию для суточных полевых наборов продуктов. Теперь, помимо стандартных, в армейский рацион можно закупать также халяльные и кошерные сухпайки — для военнослужащих, соблюдающих соответствующие религиозные нормы. Об этом сообщили в Минобороны.

Халяльные рационы разработаны для военнослужащих-мусульман, кошерные — для тех, кто исповедует иудаизм. Новые спецификации учитывают не только религиозные ограничения, но и высокие стандарты качества, пищевой ценности продуктов, а также удобство их использования в полевых условиях.

Обновлённые сухпайки состоят из завтрака, обеда и ужина и включают, в частности:

  • первые и вторые блюда с мясом (говядина, курятина, свинина, баранина — в зависимости от типа рациона),
  • галеты, сухари, растворимый кофе, чай, сахар, мёд, джем, специи,
  • одноразовые ложки, влажные и бумажные салфетки.

В зависимости от типа пайка (стандартный, халяльный или кошерный) ассортимент первых блюд включает борщ с говядиной или супы с мясом свинины, курицы, баранины или говядины. Соответственно, и перечень вторых блюд охватывает различные каши с мясом — свининой, говядиной, курицей, бараниной и т. д.

Новые технические условия предусматривают не только соблюдение религиозных стандартов, но и высокие требования к качеству продуктов и их питательной ценности. Кроме того, готовые к употреблению блюда должны быть расфасованы в реторт-пакеты — современную упаковку, обеспечивающую длительный срок хранения.

«Эта технология сохраняет вкус и качество еды, что особенно важно для военных на передовой», — отметил начальник Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны Украины подполковник Максим Кайола.

Питание для военных должно быть не только функциональным, но и учитывать личные убеждения и религиозные потребности, подчеркнула директор программы питания агентства «Государственный оператор тыла» Галина Литош. Она добавила, что производство таких рационов требует дополнительных ресурсов и строгого соблюдения технологических процессов.

В ближайшее время государственное агентство планирует объявить тендер на закупку новой партии сухпайков, которые уже будут включать халяльные и кошерные наборы согласно утверждённым требованиям.

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