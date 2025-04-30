Верховный Суд разъяснил место открытия исполнительного производства

Частный исполнитель может открыть производство по местонахождению имущества должника в своем округе, даже если к моменту открытия имущество уже не принадлежит должнику.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Частный исполнитель имеет право открыть исполнительное производство по месту нахождения имущества должника, указанного в исполнительном документе и находящегося в исполнительном округе, где действует исполнитель, независимо от того, принадлежит ли это имущество должнику на момент открытия производства.

К такому выводу пришла коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

В рассматриваемом деле должник обжаловал действия частного исполнителя, который открыл исполнительное производство на основании исполнительного листа о взыскании имущества, заявив, что в пределах исполнительного округа у него нет принадлежащего ему имущества, поэтому документ должен был быть возвращён взыскателю без исполнения.

Суд первой инстанции частично удовлетворил жалобу, указав, что на момент открытия производства у должника не было имущества в соответствующем округе, следовательно, постановление частного исполнителя об открытии производства является незаконным и подлежит отмене.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и постановил новое, которым оставил жалобу без удовлетворения. Он отметил, что решение суда, на основании которого выдан исполнительный лист, вступило в законную силу и подлежит обязательному исполнению. В исполнительном документе указано конкретное имущество, расположенное в пределах округа частного исполнителя, что соответствует закону. Принадлежность этого имущества другому лицу на момент подачи документа не является основанием для его непринятия или возврата взыскателю.

Кассационный гражданский суд Верховного Суда согласился с выводами апелляционного суда о том, что нет оснований для признания незаконным и отмены постановления частного исполнителя, хотя и изменил мотивацию, указав, что апелляция ошибочно сослалась на судебное решение, которого не существовало на момент рассмотрения дела судом первой инстанции.

Согласно ч. 2 ст. 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве», частный исполнитель принимает исполнительные документы по месту проживания (нахождения) должника — физического лица, по месту нахождения юридического лица либо по месту нахождения имущества должника.

Если судебное решение, на основании которого выдан исполнительный лист, вступило в силу, не отменено на момент предъявления к исполнению, а сам исполнительный лист не признан судом неподлежащим исполнению, у частного исполнителя нет оснований возвращать его взыскателю.

Если в документе указано конкретное имущество, на которое следует обратить взыскание, и оно расположено в округе, где работает частный исполнитель, требования территориальной компетенции считаются соблюдёнными. Тот факт, что имущество на момент подачи документа уже не принадлежит должнику, не является законным основанием для отказа в открытии исполнительного производства.

Постановление Верховного Суда от 19 марта 2025 года по делу № 372/3539/23 (производство № 61-5503св24) доступно по ссылке – по ссылке.

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