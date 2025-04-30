В Одесской области подполковник отправил подчиненных военных делать ремонт в его квартире вместо службы на передовой

Бойцы вместо выполнения боевых задач занимались ремонтом: клали плитку, шпаклевывали стены, устанавливали сантехнику и т.д.

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В Одесской области разоблачили должностное лицо воинской части, которое отправило подчинённых бойцов делать ему ремонт квартиры вместо службы на передовой. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что в декабре 2024 года офицер направил четырёх военнослужащих на ремонт квартиры в городе Подольск, которую оформил на мать своей гражданской жены.

Таким образом, с декабря 2024 по апрель 2025 года бойцы, вместо выполнения боевых задач, занимались ремонтом: укладывали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и прочее.

Несмотря на отсутствие на службе, военнослужащие получали боевые выплаты. В результате таких действий государству нанесён ущерб на сумму более 500 тысяч гривен.

В это же время другие воинские части выполняли боевые задания на передовой.

Сотрудники ГБР задержали командира прямо в квартире, где он проводил ремонт.

Подполковнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военной служебной властью в условиях военного положения.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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