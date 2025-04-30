Россияне пытаются выйти на административную границу Днепропетровской области — Сырский

Враг значительно увеличил интенсивность боевых действий, несмотря на громкие заявления о «перемирии» на майские праздники, — отметил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Российские войска ведут наступление, пытаясь прорвать оборону ВСУ и продвинуться к административной границе Днепропетровской области. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что, несмотря на громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники, противник значительно увеличил интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении.

Сырский добавил, что отсутствие перспектив в оперативном и тактическом плане не останавливают РФ, они продолжают попытки прорвать оборону наших войск.

«С этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит насмерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах», — рассказал Сырский.

Главнокомандующий заслушал командиров и принял решение о дополнительном обеспечении боеприпасами, дронами, средствами РЭБ и резервами.

Напомним, что в четырех селах Днепропетровщины была введена принудительная эвакуация семей с детьми.

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