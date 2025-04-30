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Следующие несколько дней – критические, смотрим на действия Путина, а не на слова, – Госдеп США

13:43, 30 апреля 2025
В США считают, что ближайшие дни станут определяющими в вопросе дальнейшего развития войны в Украине и возможности хотя бы временного прекращения огня.
Следующие несколько дней – критические, смотрим на действия Путина, а не на слова, – Госдеп США
Фото: Kyiv Post
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Соединенные Штаты ожидают от Путина конкретных шагов, а не очередных заявлений, для прекращения войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

«Следующие несколько дней - критические. По сути, мы всегда говорили - смотрим на действия Путина, а не на слова. Это ключевой момент», - подчеркнула она.

Брюс также поддержала инициативу заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Сибиги о немедленном прекращении огня в ответ на предложение Кремля о временном перемирии до 9 мая. По ее словам, если Москва действительно мотивируется гуманитарными соображениями, то затягивать с прекращением боевых действий нет никакой необходимости.

«И позиция министра иностранных дел Украины очень дельная. Если это действительно о гуманитарных обязательствах, то зачем ждать? Зачем ждать 10 дней? И дело не в том, чего просит президент Трамп и госсекретарь Рубио, а в том, что нам нужны реальные действия, которые покажут, что эти стороны, особенно Путин, серьезно настроены остановить кровопролитие», - подчеркнула пресс-секретарь.

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США россия путин война

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