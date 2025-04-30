Зеленский подписал закон, регулирующий отдельные вопросы надомной и дистанционной работы

Родители ребенка до 14 лет, которые учатся дистанционно, смогут перейти на надомную или дистанционную работу по согласованию с работодателем.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4339-IX (законопроект № 10164-1) «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по совершенствованию правового регулирования отдельных вопросов надомной и дистанционной работы».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон на пленарном заседании 27 марта.

Законом предусмотрено, что особенности направления работника, выполняющего надомную работу, в служебную командировку устанавливаются трудовым договором о надомной работе.

По согласованию с работодателем работник может выполнять надомную работу в случае обучения его ребёнка в возрасте до 14 лет в учреждении общего среднего образования по дистанционной форме обучения согласно приказу (распоряжению) руководителя такого учебного заведения на период такого обучения.

В случае необходимости направления работника, выполняющего дистанционную работу, в служебную командировку, он обязан уведомить работодателя о своём местонахождении любым удобным способом, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. Особенности направления такого работника в командировку определяются трудовым договором о дистанционной работе.

В случае направления в командировку работников, выполняющих дистанционную работу, в том числе при их направлении к месту нахождения работодателя, пункт отправления работника в командировку и пункт возвращения из неё устанавливаются работодателем по согласованию с работником при согласовании маршрута поездки и указываются в приказе (распоряжении) о командировке.

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