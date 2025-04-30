Будут ли 1 и 8 мая выходными днями — ответ Гоструда

1 и 8 мая в 2025 году будут обычными рабочими днями.

Фото: weukraine.tv

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В этом году украинцы не будут иметь официальных выходных ни 1, ни 8 мая. Об этом сообщает Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.

Хотя согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины эти даты считаются праздничными — День труда и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, — во время действия военного положения эта норма не применяется.

Согласно действующему Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», праздничные и нерабочие дни не предполагают автоматического предоставления выходных. Таким образом, 1 и 8 мая 2025 года являются обычными рабочими днями.

В то же время в частном секторе работодатель имеет право самостоятельно принимать решение о предоставлении дополнительных выходных, поэтому некоторые компании всё же могут сделать эти дни нерабочими.

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