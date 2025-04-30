Литва хочет запретить россиянам покупать жилье возле стратегических объектов

В Сейме Литвы предлагают ограничить право россиян на покупку недвижимости.

Фото: Finance.ua

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Консервативная фракция в Сейме Литвы инициирует законодательные изменения, которые предусматривают запрет для граждан Российской Федерации покупать жилье возле военных и стратегически важных объектов. Об этом сообщает издание Delfi.

Как отмечается, исключением из общего запрета станет лишь случай, если россиянин получит специальное разрешение от уполномоченного государственного органа. Какой именно орган будет ответственным за выдачу таких разрешений, должно определить правительство.

Лидер фракции консерваторов Миндаугас Линге объяснил, что инициатива направлена на защиту национальной безопасности. По его словам, Литва может взять пример с Финляндии, где соответствующие разрешения предоставляет Министерство национальной обороны. В Литве же порядок выдачи разрешений предлагают закрепить на уровне правительственного постановления.

Законодательная инициатива сейчас находится на стадии обсуждения. Она появилась на фоне роста вызовов безопасности в регионе и усиленного внимания к действиям граждан России в странах Балтии.

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