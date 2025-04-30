Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада поддержала расширение прав МКАС при ТПП, чтобы сделать Украину центральным местом для рассмотрения инвестиционных споров

13:11, 30 апреля 2025
Для экономии средств на представительстве в иностранных судах в соглашениях между государством и инвестором будет указываться МКАС при Торгово-промышленной палате Украины.
Верховная Рада поддержала расширение прав МКАС при ТПП, чтобы сделать Украину центральным местом для рассмотрения инвестиционных споров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 12141 о расширении компетенции международного арбитража.

Его инициаторами выступает широкая группа народных депутатов, в частности Николай Стефанчук, Иван Калаур, Роман Бабий, Александр Мережко. Предусмотрено внесение изменений в Закон «О международном коммерческом арбитраже».

Заключительными положениями этого законопроекта Кабинету Министров поручается:

1) в проектах новых двусторонних соглашений о содействии и взаимной защите инвестиций или при пересмотре уже существующих соглашений, а также в соглашениях о свободной торговле, содержащих положения о защите инвестиций, в качестве одной из опций разрешения спора между государством и инвестором указывать Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины;

2) рекомендовать предприятиям (учреждениям, организациям), управление которыми осуществляют Кабинет Министров Украины, центральные органы исполнительной власти, другие органы исполнительной власти и государственные коллегиальные органы, при заключении внешнеэкономических договоров, содержащих арбитражные оговорки, включать типовые арбитражные оговорки со ссылкой на национальные постоянно действующие арбитражные учреждения с целью экономии средств на представительство и защиту прав и интересов таких предприятий (учреждений, организаций) в случае возникновения внешнеэкономических споров;

3) в рамках реализации государственно-частного партнерства в проектах соответствующих соглашений, в случае если они содержат арбитражную оговорку, включать типовые арбитражные оговорки со ссылкой на национальные постоянно действующие арбитражные учреждения.

Авторы объясняют, что правовое поле и соответствующие инструментарии для привлечения иностранных инвестиций, необходимых для восстановления Украины следует готовить уже сейчас, и законопроект способствует выполнению этой задачи.

Так, депутаты отмечают, что важное направление связано с развитием Украины как места инвестиционного арбитража, в результате чего наше государство должно стать местом арбитража для рассмотрения инвестиционных споров иностранного инвестора с Украиной или другим государством.

«Общепризнан тот факт, что многие инвестиционные споры рассматриваются в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в соответствии с Вашингтонской конвенцией, членом которой являются Украина и другие государства.

Однако практика последних лет показывает, что стороны инвестиционных споров ищут другие, более комфортные, быстрые и менее затратные способы разрешения таких споров, предпочитая арбитражные институты, которые наряду с коммерческими начали рассматривать и инвестиционные споры, то есть споры между инвестором и принимающим государством. Это, например, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SСС), Лондонский международный арбитражный суд (LSIA), Сингапурский международный арбитражный центр (SIAS), Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (IPS) и т.д.

Каждое государство самостоятельно определяет свою инвестиционную политику, устанавливая на основании национального законодательства, а также принципы и нормы международного права, правила и положения инвестиционных договоров, условия доступа на свою территорию иностранных инвестиций и порядок разрешения международных инвестиционных споров. Поэтому предлагается предоставить законом право рассматривать инвестиционные споры коммерческому арбитражу с его местонахождением на территории Украины.

В этом случае Украина становится местом рассмотрения инвестиционных споров как споров инвесторов с нашим государством, так и споров инвесторов с иностранными государствами» - отмечают инициаторы законопроекта.

Следовательно, законопроектом предлагается в Законе «О международном коммерческом арбитраже» предусмотреть, что в международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон передаваться споры по договорным и другим гражданско-правовым отношениям, возникающим при осуществлении внешнеторговых и других видов международных экономических связей, не только если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за границей, но и если стороны явно договорились о том, что предмет арбитражного соглашения связан с более чем одной страной, или одно из следующих мест находится за пределами государства, в котором стороны имеют свои коммерческие предприятия:

  • определенное в арбитражном соглашении место арбитража;
  • любое место, в котором должна быть выполнена значительная часть обязательств, возникающих из договорных или других гражданско-правовых отношений;
  • место, с которым наиболее тесно связано предмет спора.

Также проектом предусмотрено, что в компетенцию международного коммерческого арбитража относятся споры с участием инвестора и государства (ее органов и учреждений) или межправительственной организации в связи с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Украины или другого государства, возникающих на основании международного договора, закона Украины , иного нормативного акта или соглашения сторон, содержащейся в контракте или ином документе.

Аналогичные изменения также предлагается внести в Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины закон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала расширение прав МКАС при ТПП, чтобы сделать Украину центральным местом для рассмотрения инвестиционных споров

Для экономии средств на представительстве в иностранных судах в соглашениях между государством и инвестором будет указываться МКАС при Торгово-промышленной палате Украины.

Работодателей обяжут платить пеню работнику в случае задержки зарплаты более чем на 15 дней – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада одобрила за основу законопроект Галины Третьяковой, который предусматривает пеню для работодателей за задержку выплаты зарплаты и предоставляет работнику право временно прекратить работу в случае задержки.

Верховной Раде не хватило голосов, чтобы увеличить депутатам ежемесячную компенсацию на проезд и аренду жилья

Проект постановления об увеличении суммы компенсации стоимости проезда депутата до 13 тысяч грн в месяц, а также увеличении до 900 грн ежедневной компенсации за аренду жилья не набрал необходимого количества голосов.

Администрация колоний при наложении взыскания должна будет не позднее 24 часов предоставить осужденному возможность сообщить об этом защитнику — принят закон

Кроме того, принятым законом предусмотрено, что близкие родственники и члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, имеют право на бесплатную юридическую помощь.

Парламент одобрил законопроект об изменениях в Дисциплинарный устав ВСУ в части гендерного равенства

Верховная Рада приняла за основу изменения в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ для противодействия дискриминации по признаку пола и обеспечения гендерного равенства в армии.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду