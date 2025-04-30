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В Одесской области будут судить правоохранительницу, которая способствовала вывозу уклонистов за границу на собственном авто

13:18, 30 апреля 2025
За 25 тысяч долларов женщина гарантировала изготовление поддельных документов и сопровождение до границы, откуда мужчину должны были переправить в Молдову.
В Одесской области будут судить правоохранительницу, которая способствовала вывозу уклонистов за границу на собственном авто
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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении бывшей правоохранительницы, которая наладила схему незаконного вывоза военнообязанных за пределы Украины. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

Отмечается, что в одном из эпизодов женщина предложила «клиенту» за 25 тысяч долларов организовать снятие с воинского учета и беспрепятственный выезд за границу.

«За эти деньги она пообещала оформить фиктивное медицинское заключение благодаря якобы связям с медиками и сотрудниками территориального центра комплектования. Дополнительно гарантировала изготовление поддельных документов и сопровождение до границы, откуда мужчину должны были переправить в Молдову», — сообщили в Бюро.

Правоохранительницу задержали во время попытки отправить за границу очередного уклониста, который находился у нее в салоне автомобиля.

В настоящее время она уволена из правоохранительного органа. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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Одесса ГБР

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