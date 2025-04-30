В Кракове 35-летний пациент убил врача из-за недовольства лечением

Врач погиб от ножевых ранений после нападения пациента.

Фото: TVN24

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В Кракове 35-летний работник пенитенциарной службы, недовольный лечением, напал на врача-ортопеда Томаша Солецкого в амбулаторном отделении Университетской больницы. Врач получил несколько ножевых ранений, от которых скончался, несмотря на скорую медицинскую помощь. Об этом сообщает TVN24.

Происшествие произошло около 10:30 утра. Нападавший, ранее пациент врача, размахивал медицинскими документами, выражая недовольство проведенной процедурой. На момент нападения в кабинете находился еще один пациент, а также медсестра, которая пыталась помочь пострадавшему врачу. Мужчина также попытался напасть на медсестру, но ему помешали.

Согласно данным прокуратуры, нападавший нанес от десятка до нескольких десятков ножевых ранений врачу в область живота и грудной клетки. После совершения преступления мужчина пытался убежать, но был задержан сотрудниками больницы и пациентами.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Кракова, подозреваемый не признал свою вину во время допроса и отказался давать объяснения. Ему предъявлено обвинение в убийстве и попытке причинения телесных повреждений медсестре. Ему грозит пожизненное заключение.

Расследование показало, что врач ранее сообщал полиции о том, что нападавший требовал у него компенсацию за ненадлежащим образом выполненную процедуру. Прокуратура продолжает сбор доказательств и опрос свидетелей, чтобы определить обстоятельства преступления.

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