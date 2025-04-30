Соглашение между США и Украиной о минералах столкнулось с препятствием в последнюю минуту – Financial Times

Financial Times сообщает, что проблемы возникли, когда самолет Юлии Свириденко направлялся в Вашингтон, и команда Бессента сообщила ей, что она должна «быть готова подписать все соглашения или вернуться домой».

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США и Украина столкнулись с некоторыми «препятствиями в последнюю минуту» относительно подписания рамочного соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщило издание Financial Times.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение может быть подписано в течение следующих 24 часов после согласования окончательных деталей.

Однако Financial Times сообщает, что спор относительно договоренностей, достигнутых во время «марафонских переговоров», продолжавшихся всю ночь, «теперь ставит под сомнение окончательное заключение соглашения».

В сообщении говорится, что проблемы возникли, когда команда министра финансов США Скотта Бессента сообщила первому вице-премьер-министру Украины по дороге в Вашингтон, что она должна «быть готова подписать все соглашения или вернуться домой».

Один человек, знакомый с позицией США, заявил, что переговоры не завершились, поскольку Украина якобы «пыталась пересмотреть условия, согласованные на выходных».

В соглашении, с которым ознакомилась Financial Times, указано, что США и Украина, путем развития природных ресурсов Киева и создания совместного инвестиционного фонда, «будут стремиться создать условия, необходимые для увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и связанные с ними технологии в Украине». Это произошло после того, как Киев добился значительной уступки от администрации Трампа, что только будущая военная помощь будет учитываться как вклад США в соглашение.

Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко вылетела в Вашингтон, чтобы подписать соглашение с министром финансов США Скоттом Бессентом, сообщили трое украинских чиновников.

Но проблемы возникли, когда самолет Свириденко направлялся в Вашингтон, и команда Бессента сообщила ей, что она должна «быть готова подписать все соглашения или вернуться домой», сообщили трое людей, знакомых с этим вопросом.

Американцы хотят, чтобы украинцы 30 апреля подписали как рамочное соглашение, так и детальное соглашение о фонде, которое бы завершило полное соглашение о полезных ископаемых, заявили два украинских чиновника.

Один человек, знакомый с позицией США, заявил в среду, что «переговоры не завершились, поскольку Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные на выходных».

По словам источника, высокопоставленные должностные лица США обеспокоены тем, что это якобы «снизит прозрачность и подотчетность», но соглашение все же может быть подписано уже в среду, если Украина вернется к первоначальным условиям.

«Президент Трамп заявил, что время сделать это сейчас, и мы движемся с полной скоростью к достижению этой цели. Соединенные Штаты стремятся к быстрому заключению этого жизненно важного соглашения и обеспечению прочного мира в Украине», – заявил представитель Министерства финансов США.

Украинцы, как отмечает FT, заявили, что не могут подписать оба документа в среду, поскольку соглашение о фонде должно быть ратифицировано парламентом Украины, прежде чем его можно будет подписать.

Один украинский чиновник, участвовавший в переговорах, выразил разочарование позицией США, заявив, что они опасаются, что «они ничем не будут удовлетворены».

«Мы готовы подписать рамочное соглашение сегодня», – сказал чиновник, но добавил, что шансы немного выше, чем «50 на 50».

В среду, пока переговоры продолжались, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире национального телевидения, что надеется, что рамочное соглашение будет подписано в течение «следующих 24 часов».

Хотя рамочное соглашение прямо не предлагает гарантий безопасности США для Украины, в нем соглашение названо «выражением более широкого, долгосрочного стратегического согласования... и ощутимой демонстрацией поддержки Соединенными Штатами Америки безопасности, процветания, реконструкции и интеграции Украины в мировые экономические системы».

В соглашении указано, что после его вступления в силу любая новая военная помощь США, «включая пожертвования систем вооружения, боеприпасов, технологий или обучения», будет считаться капитальным вкладом США.

Автор: Наталя Мамченко

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