Прописка в Германии – что должны знать украинцы, чтобы не получить штраф

Украинцев в Германии предупредили об обязательной регистрации места жительства, ведь за нарушение - штраф до 50 тысяч евро.

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Украинские граждане, проживающие в Германии, обязаны зарегистрировать свое место жительства (Anmeldung bei der Meldebehörde). Это важная процедура, без которой невозможно полноценно пользоваться рядом базовых услуг - от оформления медицинского страхования до открытия банковского счета. Об этом сообщает Handbook Germany.

После регистрации лицо получает справку Anmeldebescheinigung, которая подтверждает адрес проживания. Отсутствие этой справки затрудняет получение водительских прав, SIM-карты, идентификационного номера налогоплательщика (Steuer-ID) или вида на жительство.

Согласно закону Bundesmeldegesetz, регистрацию необходимо пройти в течение 14 дней после заселения. За нарушение этого срока грозит штраф в размере от 10 до 1000 евро, а за фиктивную прописку - до 50 тысяч евро.

Регистрация осуществляется в отделе Einwohnermeldeamt или Bürgeramt. Для этого нужно предоставить:

- паспорт или удостоверение личности;

- разрешение на проживание (если есть);

- заполненную регистрационную форму;

- подтверждение от арендодателя;

- документы о браке (если применимо);

- заявление-согласие одного из родителей - в случае регистрации ребенка.

В крупных городах - таких как Берлин, Мюнхен или Кельн - обычно необходима предварительная онлайн-регистрация. Также следует знать, что новая Anmeldung автоматически отменяет предыдущую. При выезде из страны регистрацию необходимо аннулировать.

Формальность, на первый взгляд, играет ключевую роль в легальном пребывании в Германии и доступе к важным услугам.

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