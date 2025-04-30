Прописка в Германии – что должны знать украинцы, чтобы не получить штраф

Украинские граждане, проживающие в Германии, обязаны зарегистрировать свое место жительства (Anmeldung bei der Meldebehörde). Это важная процедура, без которой невозможно полноценно пользоваться рядом базовых услуг - от оформления медицинского страхования до открытия банковского счета. Об этом сообщает Handbook Germany.
После регистрации лицо получает справку Anmeldebescheinigung, которая подтверждает адрес проживания. Отсутствие этой справки затрудняет получение водительских прав, SIM-карты, идентификационного номера налогоплательщика (Steuer-ID) или вида на жительство.
Согласно закону Bundesmeldegesetz, регистрацию необходимо пройти в течение 14 дней после заселения. За нарушение этого срока грозит штраф в размере от 10 до 1000 евро, а за фиктивную прописку - до 50 тысяч евро.
Регистрация осуществляется в отделе Einwohnermeldeamt или Bürgeramt. Для этого нужно предоставить:
- паспорт или удостоверение личности;
- разрешение на проживание (если есть);
- заполненную регистрационную форму;
- подтверждение от арендодателя;
- документы о браке (если применимо);
- заявление-согласие одного из родителей - в случае регистрации ребенка.
В крупных городах - таких как Берлин, Мюнхен или Кельн - обычно необходима предварительная онлайн-регистрация. Также следует знать, что новая Anmeldung автоматически отменяет предыдущую. При выезде из страны регистрацию необходимо аннулировать.
Формальность, на первый взгляд, играет ключевую роль в легальном пребывании в Германии и доступе к важным услугам.
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