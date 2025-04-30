Минобороны заявило, что запрос о разбронировании медиков касается только специалистов дефицитных специальностей

Минобороны обещает, что снятие бронирования с медицинских работников не будет носить массовый характер.

Фото: armyinform.com.ua

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Запрос о разбронировании медиков не является массовым и касается только точечного доукомплектования медицинских подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«Запрос Министерства обороны к Министерству здравоохранения касается не всех медиков, а лишь ограниченного количества специалистов, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям и на данный момент критически необходимых для доукомплектования подразделений Медицинских сил Вооруженных сил Украины — в частности Сухопутных войск», – отметили в Минобороны.

Речь идет о должностях:

санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев);

фельдшеров;

военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности «лечебное дело (семейный врач)» и некоторых других специальностей, которых планируется привлечь к военной службе по контракту сроком на 1 год.

Как подчеркнули в ведомстве, причина такого запроса — системная нехватка медицинских кадров в медицинских подразделениях. После вступления в силу постановления Кабмина от 14 января 2025 года №36, предусматривающего 100% бронирование медиков, возникла угроза обеспечению медицинской поддержки военнослужащих из-за нехватки квалифицированного медицинского персонала.

«Решение о разбронировании будет касаться только дефицитных специальностей и только тех специалистов, которых Минздрав определит совместно с областными департаментами здравоохранения. Эти работники, согласно действующему законодательству, смогут подписать срочный контракт и занять должности в воинских частях, которые сегодня нуждаются в усилении», – отметили в министерстве.

Там добавили, что Законом «О воинской обязанности и военной службе» установлен годичный срок военной службы во время действия военного положения для граждан Украины, получивших медицинское образование и принимаемых на военную службу по контракту на должности по медицинским направлениям деятельности.

Согласно указанному Закону, такой контракт подпадает под исключения относительно продления действия контракта сверх установленных сроков. То есть военнослужащие, проходящие военную службу по такому контракту, увольняются с военной службы в связи с окончанием срока службы (если не выразили желания продолжать военную службу) по истечении срока контракта.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Минздраве разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников.

«На данный момент Министерство здравоохранения получило соответствующий запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования», – заявили в Минздраве.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», более 100 учреждений профессионального предвысшего и высшего образования ожидает проверка на предмет наличия лиц, которые путем получения образования уклоняются от мобилизации.

Также Кабмин внес в Верховную Раду законопроект 13193, который сделает невозможным использование образования как способа избежания мобилизации. Кабмин указывает, что за последнее полугодие значительно возросло количество соискателей профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования из числа военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые получают образование последовательно на основе базового или полного общего среднего образования и имеют отсрочку.

В частности, предлагается ограничить 25 годами возраст для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и студентов профессиональных колледжей.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что отдельных военнослужащих ТЦК будут направлять в зону боевых действий.

Автор: Наталя Мамченко

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