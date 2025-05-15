Андрей Ермак записал видеопоздравление с Днем вышиванки

Андрей Ермак записал видео из Офиса Президента.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак записал видеообращение по случаю Дня вышиванки, находясь в Офисе Президента. В своем приветственном слове он подчеркнул значение национальной одежды как символа единства поколений и национальной идентичности.

«Поздравляю всех с Днем вышиванки. Она объединяет прошлое с будущим, она является символом нашей идентичности. Сегодня наши люди в вышиванках не только в Украине, а везде, где есть украинская диаспора», - отметил Ермак.

День вышиванки традиционно отмечается ежегодно в третий четверг мая. Этот праздник призван популяризировать украинскую культуру и объединять украинцев независимо от места жительства.

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