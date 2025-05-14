Легендарный самолет Ту-134А-3 «Украина» проехал по ночному Киеву – фото

Ту-134А-3 «Украина» стал экспонатом «Фестиваля карьеры» на ВДНХ.

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В ночь на 14 мая жители Киева могли увидеть необычное зрелище - по улицам города транспортировали пассажирский самолет Ту-134А-3 «Украина». Его перевезли на территорию ВДНХ для участия в «Фестивале карьеры», который пройдет с 22 по 25 мая. Об этом сообщил Государственный музей авиации имени А. К. Антонова.

Ту-134А-3 станет центральным экспонатом зоны Киевского авиационного института (КАИ) на фестивале. Как отмечают в музее, этот самолет был построен в Харькове, выполнял полеты на международных маршрутах, а также перевозил президентов. С 2012 года он хранился в экспозиции музея.

«Наш Музей провел уникальную операцию - транспортировку легендарного самолета Ту-134А-3 „Украина“ по улицам ночного Киева», - отметили в музее.

Гости фестиваля смогут не только увидеть самолет вблизи, но и побывать внутри и узнать больше о его истории. Также Государственный музей анонсировал запуск новой рубрики «Музейный бэкстейдж» - подробности обещают обнародовать в ближайшее время.

Фото: Государственный музей авиации им А.К. Антонова

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