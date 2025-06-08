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В Киеве зоозащитники спасли дикого волка, который жил в обычной квартире, видео

07:19, 8 июня 2025
Животное перевезли в приют, где оно проходит обследование и адаптацию к жизни в естественных условиях.
В Киеве зоозащитники спасли дикого волка, который жил в обычной квартире, видео
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В Киеве зоозащитники спасли дикого волка, который жил в обычной квартире. Об этом сообщает Центр спасения диких животных (Wild Animals Rescue Center).

«Вчера мы спасали волка. Да, самого настоящего дикого волка, который жил… в квартире в Киеве», — говорится в сообщении.

Защитники животных отмечают, что им неизвестно, как и когда дикое животное оказалось в квартире, но владельцы все же приняли решение передать его в приют.

Отмечается, что одним из самых сложных этапов стала безопасная седация хищного животного.

«Благодаря профессиональной помощи ветеринаров Инны Васильковской и Виктории Коваль все прошло оперативно и спокойно. Благодарим наших врачей, которые всегда готовы помочь животным в трудной ситуации», — рассказали в центре.

После этого волка поместили в специальную транспортную клетку и с максимальным комфортом доставили в новый дом.

Впереди у животного — долгий путь к восстановлению. Сейчас он проходит обследование и адаптацию к новым условиям. Но, как подчеркнули зоозащитники, главное — теперь он в безопасности, и о нем хорошо позаботятся.

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Киев животные

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