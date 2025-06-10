Практика судов
  1. В Украине

В Киеве начали восстановление современного корпуса Охматдета, поврежденного Россией – фото

14:02, 10 июня 2025
70 миллионов сэкономлено на восстановлении детской больницы, средства пойдут на другие корпуса.
В Киеве начали восстановление современного корпуса Охматдета, поврежденного Россией – фото
Фото: Минздрав
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве стартовали работы по восстановлению современного корпуса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», который получил повреждения в результате российской атаки. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

После успешного проведения тендера через систему Prozorro был заключен договор на капитальный ремонт одного из ключевых корпусов медучреждения. Победителем тендера стало ООО «Риола-Модуль ЛТД» - компания с опытом, которая в 2020 году участвовала в достройке этого корпуса. Стоимость контракта составляет почти 293 миллиона гривен, что более чем на 70 миллионов гривен меньше ожидаемой суммы. Сэкономленные средства планируют направить на другие проекты по восстановлению больницы.

Для технического надзора за выполнением работ подписан договор с Инжиниринговой компанией «Академ Буд». Авторский надзор будет обеспечивать Инжиниринговая компания «Аркон», которая разрабатывала проектную документацию для капитального ремонта. Финансирование проекта осуществляется за счет Благотворительного фонда «Охматдет - здоровое детство», который собрал пожертвования украинцев в 2024 году.

Проект восстановления предусматривает комплексные работы, в частности:

- ремонт строительных конструкций, кровли, фасада, окон и дверей;

- восстановление помещений и инженерных сетей;

- реконструкцию систем медицинских газов, пожарной сигнализации, видеосвязи и освещения;

- благоустройство территории и обновление дорожного покрытия.

Функциональное назначение корпуса останется неизменным, а оказание медицинской помощи будет продолжаться непрерывно. Следующим этапом станет подготовка к восстановлению других объектов больницы, в частности хирургического, токсикологического, административного корпусов и трансформаторной подстанции.

Фото: Минздрав

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Минздрав обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило порядок премирования топ-чиновников

Размер премии руководителям органов и учреждений системы правосудия, их заместителям будет определять руководитель госслужбы в государственном органе по согласованию с субъектом назначения.

Кабмин утвердил надбавки до 1000 грн за ранги госслужащим в органах, которые провели классификацию должностей

Надбавки к должностным окладам за ранг будут составлять от 200 грн до 1000 грн.

Апелляционный суд указал на ошибочность тезиса, что постановление ВВК сначала обязательно нужно обжаловать в ЦВВК, и только потом – в суд

Законодательство позволяет обжаловать постановление региональной ВВК сразу непосредственно в суд – решение апелляционного админсуда.

Нардепы обсуждают идею отключения мобильного интернета во время атак «шахедов» и идентификацию всех мобильных абонентов

Александр Федиенко также решил провести опрос, нужно ли отключать мобильный интернет во время воздушных атак.

Апелляционный административный суд установил, что ВВК не учла диагноз мобилизованного «параноидная шизофрения», но законом не предусмотрено такое основание для увольнения со службы

Вместе с тем, воинская часть уже сама уволила такого мобилизованного ТЦК мужчину со службы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області