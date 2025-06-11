Зебра сбежала из зоопарка, а вернулась на вертолете – видео

В Теннесси зебру-беглянку Эда вернули домой вертолетом.

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В штате Теннесси зебра по имени Эд, которая сбежала из частного хозяйства, стала героиней необычной спасательной операции. Об этом сообщило издание The Guardian.

Животное провело неделю на свободе, после чего его обнаружили на пастбище вблизи одной из общин в центральной части штата. Для возвращения зебры домой офис шерифа округа Резерфорд привлек авиацию. Эда осторожно завернули в специальную сетку и транспортировали вертолетом к прицепу для перевозки животных.

Видео этой операции быстро распространилось в социальных сетях, сделав зебру Эда настоящей интернет-звездой.

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