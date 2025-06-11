Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

Зебра сбежала из зоопарка, а вернулась на вертолете – видео

07:18, 11 июня 2025
В Теннесси зебру-беглянку Эда вернули домой вертолетом.
Зебра сбежала из зоопарка, а вернулась на вертолете – видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В штате Теннесси зебра по имени Эд, которая сбежала из частного хозяйства, стала героиней необычной спасательной операции. Об этом сообщило издание The Guardian.

Животное провело неделю на свободе, после чего его обнаружили на пастбище вблизи одной из общин в центральной части штата. Для возвращения зебры домой офис шерифа округа Резерфорд привлек авиацию. Эда осторожно завернули в специальную сетку и транспортировали вертолетом к прицепу для перевозки животных.

Видео этой операции быстро распространилось в социальных сетях, сделав зебру Эда настоящей интернет-звездой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ситуация с изменениями в бюджет для увеличения оборонных расходов на 400 млрд грн не является критической – Роксолана Пидласа

Причина в том, что партнеры стали поставлять меньше оружия – глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа объяснила, отразится ли это на денежном обеспечении военнослужащих.

Депутаты, НАБУ, НАПК и ВСП считают нужным закрепить в УПК нормы для наказания за злоупотребление процессуальными правами

В УПК определят понятие злоупотребления процессуальными правами и закрепят ответственность за это, чтобы уголовные дела рассматривались быстрее – в Верховном Суде состоялось обсуждение.

Министерство юстиции заподозрили в лоббировании интересов проектов технической помощи и общественности, желающих проверять добропорядочность судей Верховного Суда и ВАКС

Верховный Суд и народные депутаты не смогли выяснить, кто конкретно является автором идеи проверки деклараций добропорядочности судей ВС и ВАКС.

Заместитель председателя КУС ВС Наталья Антонюк представила актуальную практику в уголовных производствах по коррупционным правонарушениям за 2024-2025 годы

Наталья Антонюк рассказала также о правовых позициях КУС ВС по вопросам применения норм процессуального права, в частности, очертила позиции по признанию недопустимым доказательством протоколов обыска, протоколов негласных следственных (розыскных) действий и экспертизы.

Суд признал противоправным приказ МОН, который сделал невозможной отсрочку аспирантам-контрактникам в 2024 году

Киевский окружной админсуд признал недействительным приказ Минобразования №910, согласно которому поступление на обучение в аспирантуре по контракту в 2024 году было возможно только на заочной и вечерней формах.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду