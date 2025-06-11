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Пенсионный фонд напомнил, когда нужно возвращать излишне выплаченные суммы пенсии

07:00, 11 июня 2025
Переплату пенсионных выплат могут вызвать ряд обстоятельств.
Пенсионный фонд напомнил, когда нужно возвращать излишне выплаченные суммы пенсии
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области напомнило, когда нужно возвращать излишне выплаченные суммы пенсии.

«На размер пенсии влияют различные обстоятельства, об изменении которых необходимо своевременно сообщать органам Пенсионного фонда Украины. При отсутствии информации о таких изменениях возможно начисление и выплата лишних средств, которые пенсионеру непременно придется возвращать», — заявили в ПФ.

К фактам, влияющим на размер пенсии, относятся:

  • трудоустройство пенсионера или занятие предпринимательской деятельностью, увольнение пенсионера с работы или прекращение предпринимательской деятельности (необходимость сообщения о трудоустройстве или увольнении связана с тем, что к пенсии могут устанавливаться определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только для неработающих пенсионеров);
  • трудоустройство пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии (в этом случае выплата пенсии за выслугу лет прекращается);
  • изменение местности проживания (например, установленные специальные надбавки при выезде в другую местность могут быть прекращены);
  • изменение статуса (например, лишение статуса ветерана войны определенной категории);
  • изменение обстоятельств, являющихся правовым основанием для назначения особого вида пенсии (например, при трудоустройстве пенсионера, получающего надбавку на содержание ребенка до 18 лет, выплата такой надбавки должна быть прекращена; в случае прекращения обучения или перевода с дневной формы на другую ребенок умершего кормильца теряет право на соответствующий вид пенсии).

«О таких изменениях Пенсионный фонд Украины можно проинформировать лично, обратившись в ближайший сервисный центр, или сделать это дистанционно — подать соответствующее заявление через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Переплату пенсионных выплат могут вызвать и другие обстоятельства. Например, предоставление работодателем недостоверных сведений о размере заработной платы или продолжительности стажа», — говорится в сообщении.

В ПФ добавили, что суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или подачи работодателем недостоверных данных о работнике, согласно закону могут быть возвращены добровольно или взыскиваются на основании решений органов Пенсионного фонда либо в судебном порядке.

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