Пенсионный фонд напомнил, когда нужно возвращать излишне выплаченные суммы пенсии

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области напомнило, когда нужно возвращать излишне выплаченные суммы пенсии.
«На размер пенсии влияют различные обстоятельства, об изменении которых необходимо своевременно сообщать органам Пенсионного фонда Украины. При отсутствии информации о таких изменениях возможно начисление и выплата лишних средств, которые пенсионеру непременно придется возвращать», — заявили в ПФ.
К фактам, влияющим на размер пенсии, относятся:
«О таких изменениях Пенсионный фонд Украины можно проинформировать лично, обратившись в ближайший сервисный центр, или сделать это дистанционно — подать соответствующее заявление через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.
Переплату пенсионных выплат могут вызвать и другие обстоятельства. Например, предоставление работодателем недостоверных сведений о размере заработной платы или продолжительности стажа», — говорится в сообщении.
В ПФ добавили, что суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или подачи работодателем недостоверных данных о работнике, согласно закону могут быть возвращены добровольно или взыскиваются на основании решений органов Пенсионного фонда либо в судебном порядке.
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