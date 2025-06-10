Суд признал противоправным приказ МОН, который сделал невозможной отсрочку аспирантам-контрактникам в 2024 году

Киевский окружной админсуд признал недействительным приказ Минобразования №910, согласно которому поступление на обучение в аспирантуре по контракту в 2024 году было возможно только на заочной и вечерней формах.

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Киевский окружной административный суд признал противоправным и недействительным приказ Минобразования №910, изданный в 2024 году, согласно которому обучение в аспирантуре по контракту не дает право на отсрочку.

Напомним, Министерство образования и науки издало приказ, которым, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году был отменен прием на дневную форму обучения в аспирантуре по контракту и скорректированы правила относительно возобновления обучения в аспирантуре. Это, по словам МОН, было сделано для того, чтобы «обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации».

При этом, как писала «Судебно-юридическая газета», этот приказ МОН касался также и невоеннообязанных женщин. Однако этот запрет не касался забронированных мужчин, к примеру, тех, кто был забронирован ввиду выполнения грантовых донорских программ.

Обстоятельства дела

В Киевский окружной административный суд обратилась женщина с иском к Министерству образования и науки, в котором просила суд признать противоправным, незаконным и недействительным приказ МОН от 24.06.2024 №910.

В частности, истец указала, что в соответствии с нормами международного и украинского права, имеет право получать образование (в том числе на третьем образовательно-научном уровне высшего образования для получения степени «Доктора философии») на платной основе по дневной форме обучения в любом учебном заведении, независимо от формы собственности.

Следовательно, государственные органы не имеют права никоим образом ограничивать ей доступ к такому образованию (в том числе путем ограничения форм и условий получения образования, лицензирования учебных заведений, а также путем установления определенных запретов, условий, конкурсов, оценок, экзаменов и других испытаний).

Отдельно истец настаивала на нарушении порядка принятия такого приказа.

Как видно из материалов дела, 26.12.2017 истец завершила обучение в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины путем получения высшего образования по специальности «Правоведение» и получения квалификации «Магистр права».

Положениями пункта 6 статьи 5 Закона «О высшем образовании» установлено, что лица, которые ранее получили образовательную степень «Магистр» (или «Специалист»), имеют право получать, на основе этой степени, образовательно-научную степень «Доктор философии» на третьем уровне высшего образования, путем обучения в аспирантуре.

Таким образом, истец имеет право, на основе полученной ранее образовательной степени «Магистр», получать следующую образовательно-научную степень «Доктор философии» на третьем уровне высшего образования, путем обучения в аспирантуре. Указанное выше право также подтверждается заключением с пометкой «Право поступления в аспирантуру», которое содержится в разделе «Академические права» приложения к Диплому магистра истца.

В то же время, МОН приняло приказ №910 «О некоторых особенностях получения и возобновления статуса соискателя высшего образования в 2024 году», которым в частности на период действия правового режима военного положения в Украине приостановлен прием заявлений, проведение конкурсного отбора, заключение договоров об обучении между учреждением высшего образования и поступающим и зачисление на обучение для получения третьего (образовательно-научного, образовательно-творческого) уровня высшего образования и в ассистентуру-стажировку на дневную или дуальную формы получения образования за средства физических и юридических лиц (кроме иностранцев и лиц без гражданства при условии наличия государственного признания документа об образовании, на основании которого осуществляется поступление) и т.д.

Позиция суда

Итак, 21 мая 2025 года Киевский окружной админсуд вынес решение по этому делу 320/37685/24.

Суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований исходя из следующего.

Согласно положениям статьи 57 Конституции законы и другие нормативно-правовые акты, которые определяют права и обязанности граждан, не доведенные до сведения населения в порядке, установленном законом, являются недействительными.

Требованиями части 2 статьи 44 Закона «О высшем образовании» установлено, что условия приема на обучение для получения высшего образования обнародуются на официальном веб-сайте МОН не позднее 15 октября года, предшествующего году поступления в учреждение высшего образования.

Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере образования» от 8.11.2024 за 3438-ІХ в пункте 2 раздела XV «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О высшем образовании» подпункт 23 изложен в такой редакции: «в 2022, 2023, 2024 годах прием на обучение для получения высшего образования осуществляется в особом порядке, определенном центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, без соблюдения требований настоящего Закона».

Вместе с тем, Закон 3438-ІХ не устанавливает никаких ограничений прав граждан и не устанавливает новых сроков обнародования нормативно-правовых актов в области образования, а потому, соответственно, не может быть применен к спорным правоотношениям.

Соответственно, суд приходит к выводу, что любые правовые акты, которые устанавливают условия приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году (в том числе, формы и уровни образования, условия и порядок подачи заявлений, зачисления на обучение, а также условия заключения договоров между поступающим и учебным заведением и т.д.) должны быть приняты и обнародованы на сайте МОН не позднее 15 октября 2023 года.

Таким образом, начиная с 16 октября 2023 года, все граждане, которые намерены поступить в учреждение высшего образования и начать получать высшее образование в 2024 году, имеют право и обязаны соблюдать лишь те требования относительно приема на обучение в учреждение образования, которые были обнародованы до 15 октября 2023 года. При этом, после 15 октября 2023 года любые изменения законодательства уже не могут влиять на права лица относительно поступления на обучение в учреждение образования в 2024 году.

При этом, согласно положениям статьи 58 Конституции законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Соответственно, любые правовые акты, которые устанавливают условия приема на обучение для получения высшего образования, принятые и опубликованные позже 15 октября 2023 года, не могут применяться для приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году.

В связи с этим, не могут применяться в 2024 году для приема на обучение для получения высшего образования нормативно-правовые акты КМУ, МОН и любых других органов управления и контроля в этой сфере, которые приняты и опубликованы позже 15 октября 2023 года и устанавливают условия приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году (в том числе, которые устанавливают условия лицензирования, принятия заявлений, проведения конкурсных отборов, заключения договоров об обучении, зачисления на обучение, а также ограничивают формы, уровни и виды образования по любым признакам и любым другим образом).

В свою очередь, оспариваемый приказ вступил в силу лишь 25.06.2024 и, соответственно, не мог быть принят с соблюдением 2 статьи 44 Закона «О высшем образовании» в части его применения к процедуре поступления на обучение в учреждение образования в 2024 году, что свидетельствует об обоснованности доводов истца.

Более того, сам Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере образования» от 8.11.2024 за № 3438-ІХ вступил в силу после 15 октября 2023 года, а именно – лишь 27 декабря 2023 года.

В свою очередь, как уже отмечалось, действительными и законными условиями приема в учреждения высшего образования в 2024 году могут быть лишь условия, установленные и доведенные до населения в срок до 15 октября 2023 года, как это установлено императивными требованиями статей 57, 58 и 64 Конституции и требованиями части 2 статьи 44 Закона «О высшем образовании». При этом требования статьи 58 Конституции не допускают возможности обратного действия требований пункта 23 Заключительных и переходных положений Закона «О высшем образовании» на период до 15 октября 2023 года, и соответственно, такие требования не могут устанавливать или разрешать устанавливать порядок поступления и зачисления в аспирантуру в 2024 году, который должен был быть установлен в срок до 15 октября 2023 года.

Также суд отмечает, что нормы заключительных и переходных положений Закона «О высшем образовании», на которые ссылается ответчик, применяются лишь в случае, если нужно урегулировать отношения, связанные с применением такого закона в связи с переходом от существующего правового регулирования к тому, которое должно вводиться с принятием нового закона. Преимущественное значение для правового регулирования правоотношений имеют нормы, заложенные в тексте самого закона. В спорных правоотношениях это уже указанная выше статья 44 Закона «О высшем образовании».

Следовательно, поскольку, по состоянию на момент принятия спорного акта, положение части 2 статьи 44 Закона «О высшем образовании», которое предусматривает обязанность ответчика обнародовать условия приема на обучение для получения высшего образования не позднее 15 октября года, предшествующего году поступления, изменений не претерпевало и не признавалось неконституционным, суд считает необоснованным и не принимает во внимание ссылку ответчика на пункт 23 раздела XV Заключительных и переходных положений указанного закона.

Также суд обращает внимание на то, что положения оспариваемого приказа ответчика имеют общий характер (то есть, распространяются на неопределенный круг лиц) и устанавливают нормы права, касающиеся прав и свобод граждан (в частности, конституционных прав граждан на образование, определенных положениями статьи 53 Конституции Украины).

Таким образом, Приказ № 910 является нормативно-правовым актом.

Кроме того, этот приказ распространяется на деятельность как государственных, так и частных учебных заведений, и регулирует хозяйственные и административные отношения, в частности, приобретение статуса соискателя высшего образования (в частности, за средства физических лиц и юридических лиц), заключение договоров о предоставлении платных образовательных услуг и т.д.

Следовательно, этот приказ регулирует хозяйственные и административные отношения между регуляторными органами (в том числе МОН, Казначейством Украины) и субъектами хозяйствования (государственные и частные учебные заведения, юридические лица).

Также суд приходит к выводу, что оспариваемый Приказ № 910 является регуляторным актом.

В свою очередь, с целью соблюдения принципа открытости в соответствии с частью второй статьи 68 Закона «Об образовании», органы управления в сфере образования обеспечивают обязательное общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов, касающихся системы образования, и участие представителей общественности в подготовке и принятии этих документов.

К органам управления в сфере образования относится в частности и МОН, что соответствует положениям статьи 62 указанного Закона.

Кроме того, положениями пункта 12 Порядка проведения консультаций с общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики, утвержденного постановлением КМУ от 03.11.2010 за №996, также установлено, что в обязательном порядке проводятся консультации с общественностью в форме публичного общественного обсуждения и/или электронных консультаций с общественностью относительно проектов нормативно-правовых актов, которые, в частности, касаются конституционных прав, свобод и обязанностей граждан.

Проекты регуляторных актов выносятся на общественное обсуждение с учетом требований Закона «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

Поскольку право на образование в Украине гарантировано Конституцией Украины, а оспариваемый приказ касается реализации такого конституционного права, суд считает необоснованным и не принимает во внимание утверждение ответчика об отсутствии правовых оснований для проведения общественного обсуждения проекта спорного акта.

Учитывая указанное, проект оспариваемого Приказа № 910 подлежал обязательному общественному обсуждению, как нормативно-правовой и как регуляторный акт.

Соответственно, отсутствие общественного обсуждения проекта Приказа №910 и отсутствие факта его обнародования в срок до 15 октября 2023 года (который установлен законом), что не оспаривается ответчиком, свидетельствует о том, что такой приказ принят с нарушением приведенных требований законодательства Украины, а следовательно является противоправным.

В пределах спорных правоотношений МОН путем принятия оспариваемого приказа допустило нарушение принципа правовой определенности как составного элемента верховенства права, ведь, учитывая приведенное выше, тем самым создал ситуацию непредсказуемости относительно урегулирования правоотношений по получению образования в 2024 году.

Суд считает, что ответчиком, за время рассмотрения дела, во исполнение требований части 2 статьи 77 КАСУ не была доказана правомерность принятого им оспариваемого решения.

Следовательно, суд административный иск удовлетворил, признал противоправным и недействительным приказ МОН №910 «О некоторых особенностях получения и возобновления статуса соискателя образования».

Вместе с тем, решение вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если жалоба не была подана. Апелляционная жалоба на решение суда подается в Шестой апелляционный административный суд в течение 30 дней со дня его оглашения.

Автор: Наталя Мамченко

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