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Укрзализныця запускает новый поезд Ивано-Франковск – Краматорск

00:05, 11 июня 2025
1358 км единства: Укрзализныця соединит Запад и Восток новым маршрутом.
Укрзализныця запускает новый поезд Ивано-Франковск – Краматорск
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В рамках летнего расписания 2025 года Укрзализныця анонсировала запуск нового поезда №228/227, который будет курсировать между Ивано-Франковском и Краматорском. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новый маршрут имеет важное социальное, гуманитарное и стратегическое значение - он открывает дополнительные возможности для путешествий, встреч с близкими, а также для реабилитации и оздоровления пассажиров.

Первые рейсы запланированы на конец июня: из Ивано-Франковска поезд отправится 29 июня, далее будет курсировать через день. Обратно из Краматорска - с 30 июня с таким же интервалом.

Расписание движения поезда:

- Из Ивано-Франковска будет отправляться в 21:52, прибывать в Славянск в 18:05 следующего дня, а в Краматорск - в 18:28.

- Из Краматорска отправление в 19:20, проезд через Славянск в 19:40, прибытие в Ивано-Франковск - в 16:45 следующего дня.

Поезд будет проходить через 9 областей Украины, включая ключевые железнодорожные узлы - Львов, Киев, Полтаву и Славянск. Общая длина маршрута составляет 1358 км, что делает этот рейс одним из самых длинных в современной сети Укрзализныци.

В составе поезда будут плацкартные, купейные вагоны и вагоны первого класса (СВ). Пассажиры из Донецкой области по прибытию в Ивано-Франковск смогут продолжить путешествие в другие города региона - Калуша, Долины, Коломыи - благодаря удобным пересадкам на региональные поезда.

Новый рейс также поможет защитникам Украины, которые направляются на ротацию или отдых, а также внутренне перемещенным лицам и их семьям быстрее и комфортнее добраться до родных уголков страны. Кроме того, это будет способствовать оздоровлению жителей восточных областей в курортных зонах Прикарпатья.

Билеты на новый поезд можно будет приобрести за 20 дней до отправления - в мобильном приложении, на официальном сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

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Краматорск Ивано-Франковск Укрзализныця

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