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Укрзалізниця запускає новий поїзд Івано-Франківськ – Краматорськ

00:05, 11 червня 2025
1358 км єдності: Укрзалізниця з’єднає Захід і Схід новим маршрутом.
Укрзалізниця запускає новий поїзд Івано-Франківськ – Краматорськ
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У рамках літнього розкладу 2025 року Укрзалізниця анонсувала запуск нового поїзда №228/227, який курсуватиме між Івано-Франківськом та Краматорськом. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Новий маршрут має важливе соціальне, гуманітарне та стратегічне значення — він відкриває додаткові можливості для подорожей, зустрічей із близькими, а також для реабілітації та оздоровлення пасажирів.

Перші рейси заплановані на кінець червня: з Івано-Франківська поїзд відправиться 29 червня, далі курсуватиме через день. Зворотно з Краматорська — з 30 червня з таким самим інтервалом.

Розклад руху поїзда:

  • З Івано-Франківська вирушатиме о 21:52, прибуватиме до Слов’янська о 18:05 наступного дня, а до Краматорська — о 18:28.
  • З Краматорська відправлення о 19:20, проїзд через Слов’янськ о 19:40, прибуття в Івано-Франківськ — о 16:45 наступного дня.

Поїзд проходитиме через 9 областей України, включно з ключовими залізничними вузлами — Львовом, Києвом, Полтавою та Слов’янськом. Загальна довжина маршруту складає 1358 км, що робить цей рейс одним із найдовших у сучасній мережі Укрзалізниці.

У складі поїзда будуть плацкартні, купейні вагони та вагони першого класу (СВ). Пасажири з Донеччини по прибуттю до Івано-Франківська зможуть продовжити подорож до інших міст регіону — Калуша, Долини, Коломиї — завдяки зручним пересадкам на регіональні поїзди.

Новий рейс також допоможе захисникам України, які прямують на ротацію чи відпочинок, а також внутрішньо переміщеним особам і їхнім родинам швидше та комфортніше дістатися рідних куточків країни. Окрім того, це сприятиме оздоровленню жителів східних областей у курортних зонах Прикарпаття.

Квитки на новий поїзд можна буде придбати за 20 днів до відправлення — у мобільному додатку, на офіційному сайті booking.uz.gov.ua та у касах вокзалів.

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Краматорськ Івано-Франківськ Укрзалізниця

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