Намагалися продавати трофейну зброю в Україні — правоохоронці затримали шістьох ділків

Зловмисники продавали російські автомати, снайперські гвинтівки, гранатомети та вибухівка.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці затримали шістьох ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж зброї у чотирьох різних регіонах України. Серед вилученого у зловмисників – російські автомати, снайперські гвинтівки, гранатомети та вибухівка. Про це повідомила Служба безпеки України.

У Київській області затримано двох фігурантів, які вивозили зброю з місць колишніх боїв у столичному регіоні, а потім підшукували клієнтів серед кримінальних кіл.

У Дніпрі співробітники СБУ спільно з ДБР затримали місцевого правоохоронця, який через свої зв’язки у фронтових районах вивозив трофейну зброю до обласного центру.

Потім знайомий посадовця через пошту відправляв замовникам розукомплектовані засоби ураження під виглядом посилок з побутовою технікою.

На Житомирщині затримано ще одного ділка, який вивіз з Харківського напрямку бойових дій снайперську гвинтівку російського зразка. Зловмисник заховав її у схрон на лісовому масиві та намагався продати.

На Закарпатті затримано на торгівлі зброєю 45-річного мешканця Мукачівського району. За матеріалами справи, він облаштував у лісосмузі схованку з вибухівкою та гранатометами і підшукував покупців.

За даними фактами затриманим повідомлено про підозру. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.