Як відновити втрачене пенсійне посвідчення – пояснили у Мінсоцполітики

Пенсійне посвідчення можна відновити за місяць.

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Міністерство соціальної політики України повідомило, що втрачене пенсійне посвідчення можна легко відновити. Цей документ не лише підтверджує призначення пенсії, але й необхідний для отримання пільг, таких як безоплатний проїзд у громадському транспорті.

Для відновлення посвідчення доступні два способи:

Онлайн:

Через Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua). Потрібно подати заяву, завантажити необхідні документи та обрати зручний сервісний центр для отримання нового посвідчення.

Через мобільний застосунок «Пенсійний фонд». У розділі «До ПФУ» виберіть «Комунікації до ПФУ», а потім — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення». Далі виконайте дії, аналогічні до оформлення через вебпортал.

Офлайн:

У найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Для цього необхідно мати при собі паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) і фотографію розміром 3х2,5 см. На місці заповнюється заява, а нове посвідчення можна отримати приблизно через місяць у вибраному сервісному центрі.

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