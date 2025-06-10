Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение – объяснили в Минсоцполитики

Пенсионное удостоверение можно восстановить за месяц.

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Министерство социальной политики Украины сообщило, что утраченное пенсионное удостоверение можно легко восстановить. Этот документ не только подтверждает назначение пенсии, но и необходим для получения льгот, таких как бесплатный проезд в общественном транспорте.

Для восстановления удостоверения доступны два способа:

Онлайн:

- Через Вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua). Нужно подать заявление, загрузить необходимые документы и выбрать удобный сервисный центр для получения нового удостоверения.

- Через мобильное приложение «Пенсионный фонд». В разделе «В ПФУ» выберите «Коммуникации в ПФУ», а затем - «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения». Далее выполните действия, аналогичные оформлению через веб-портал.

Офлайн:

- В ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) и фотографию размером 3х2,5 см. На месте заполняется заявление, а новое удостоверение можно получить примерно через месяц в выбранном сервисном центре.

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