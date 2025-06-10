В Украину из российского плена вернулись тяжелораненые защитники, фото

Домой возвращаются тяжелораненые и раненые воины — все они нуждаются в немедленной медицинской помощи.

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В Украину из российского плена вернулась вторая группа военных. Обмен состоялся согласно договорённостям в Стамбуле. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

Домой вернулись тяжелораненые бойцы. Все они нуждаются в неотложной медицинской помощи.

«Продолжаем возвращение наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня — первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в неотложной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт.

Уже дома, в Украине, воины из разных подразделений наших Сил обороны и безопасности Украины: Вооружённых Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта.

Обмены должны продолжаться. Делаем всё, чтобы найти и вернуть каждого, кто находится в плену. Благодарен всем, кто помогает», — подчеркнул Глава государства.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными добавили, что среди освобожденных сегодня воинов есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава удалось освободить и офицеров.

Все освобожденные защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез.

«Возвращенные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное довольствие за пребывание в неволе.

Большой обмен пленными продолжается. По соображениям безопасности операции точное количество освобожденных будет объявлено после завершения процесса обмена», — отметили в Штабе.

Напомним, что Украина начала процесс возвращения своих граждан из российского плена в соответствии со Стамбульскими договоренностями. Среди возвращенных – воины Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы, Нацгвардии и ТрО.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, когда начнется обмен телами погибших между Украиной и Россией.

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