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В Житомире мужчина жестоко избил пенсионерку из-за замечания о русской музыке

23:11, 10 июня 2025
Житомирские полицейские задержали мужчину, который травмировал женщину из-за замечания по русскоязычной музыки.
В Житомире мужчина жестоко избил пенсионерку из-за замечания о русской музыке
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В Житомире полиция задержала 36-летнего мужчину, который напал на женщину из-за замечания о громкой русскоязычной музыке. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Инцидент произошел недалеко от продуктового магазина на улице Космонавтов. По предварительным данным, 67-летняя местная жительница сделала замечание мужчине, который громко слушал русскоязычный контент. Между ними возник конфликт, во время которого нападавший ударил женщину кулаком в голову. От удара она упала на асфальт и получила травмы.

Пострадавшую госпитализировали в нейрохирургическое отделение городской больницы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского райуправления полиции №2. Правонарушителя задержали в процессуальном порядке. Ему уже объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Задержанному грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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полиция Житомир

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