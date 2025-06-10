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У Житомирі чоловік жорстоко побив пенсіонерку через зауваження про російську музику

23:11, 10 червня 2025
Житомирські поліцейські затримали чоловіка, який травмував жінку через зауваження щодо російськомовної музики.
У Житомирі чоловік жорстоко побив пенсіонерку через зауваження про російську музику
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У Житомирі поліція затримала 36-річного чоловіка, який напав на жінку через зауваження про гучну російськомовну музику. Про це повідомили в поліції Житомирської області.

Інцидент стався неподалік продуктового магазину на вулиці Космонавтів. За попередніми даними, 67-річна місцева мешканка зробила зауваження чоловікові, який голосно слухав російськомовний контент. Між ними виник конфлікт, під час якого нападник вдарив жінку кулаком у голову. Від удару вона впала на асфальт і отримала травми.

Постраждалу госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції №2. Правопорушника затримали у процесуальному порядку. Йому вже оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Затриманому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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поліція Житомир

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