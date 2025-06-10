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У Сумах батько трьох дітей отримав повістку, але ухилився від мобілізації — що вирішив суд

17:38, 10 червня 2025
Чоловік пояснив, що пройшов ВЛК та отримав відстрочку від мобілізації, як батько трьох дітей, хоча на той момент його старшій дитині уже виповнилося 18 років.
У Сумах батько трьох дітей отримав повістку, але ухилився від мобілізації — що вирішив суд
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У Сумах військовозобов’язаний, який має трьох дітей, отримав повістку, але ухилився від мобілізації. Вирок у справі № 591/13394/24 виніс Зарічний районний суд міста Суми.

У матеріалах справи вказується, що сумчанин  у грудні 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У липні 2023 року він отримав повістку, проте відмовився від проходження військової служби.

На суді обвинувачений провину визнав частково.

Чоловік пояснив, що грудні 2022 року пройшов ВЛК та отримав відстрочку від мобілізації, як батько трьох дітей. Хоча на той момент його старшій дитині уже виповнилося 18 років.

Він заявив, що «статус багатодітної родини їм було продовжено саме через навчання дитини і відповідне посвідчення діяло до 01.01.2025. За таких обставин та враховуючи, що відстрочку йому надали коли одна дитина досягла повноліття, то він вважав, що відстрочка продовжує діяти».

Також обвинувачений стверджував, що у липні 2023 року його дружину прооперували і вона проходила реабілітацію, а тому він змушений був доглядати за дітьми.

«На даний час він працює на підприємстві, яке отримало статус критичної інфраструктури і він очікує прийняття рішення по своєму бронюванню», — йдеться у матеріалах справи.

Суд пояснив чоловіку, що право на відстрочку надається не людям із статусом «багатодітна родина», а лише тим, які виховують неповнолітніх дітей. Також реабілітація дружини не є причиною того, щоб не прийти до ТЦК.

Суд вважає за доцільне врахувати соціально значимий вид трудової діяльності чоловіка, який працює у ТОВ «КБ «Укрспецмаш», що є підприємством критичної інфраструктури і що наданий час вирішується питання бронювання обвинуваченого.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України, та призначив йому покарання за цим законом у виді 3 років позбавлення волі.

Однак на підставі ст. 75 КК України чоловіка звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю 1 рік, та відповідно до ст.76 КК України поклавши на нього наступні обов`язки:

1) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

2) періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

3) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

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