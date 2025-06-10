У Києві затримали шахрая, який за 400 тис грн обіцяв «домовитись з суддями», щоб звільнити чоловіка з в'язниці

Жінка хотіла «викупити» чоловіка з увʼязнення, а потрапила на шахрая.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві затримали шахрая, який за гроші пообіцяв жінці «домовитись із суддями» щодо дострокового звільнення чоловіка з-під варти. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Встановлено, що, перебуваючи у столичному слідчому ізоляторі, зловмисник налагодив стосунки із своїм сусідом по камері та увійшов у його довіру. Дізнавшись історію чоловіка, він вирішив нажитись на його дружині.

Аферист запропонував співкамернику скористатися його «надійними зв'язками» у судових установах. Для реалізації плану він домовився, що після звільнення зустрінеться із дружиною ув'язненого та детально ознайомить її з умовами співпраці. Наприкінці березня цього року за рішенням суду зловмисник опинився на волі, попри те, що відносно фігуранта розглядається ще одна справа за вчинену ним крадіжку.

«Невдовзі шахрай зв’язався із дружиною співкамерника та повідомив, що жінка має нібито передати суддям хабар для ухвалення «потрібного» рішення - звільнення чоловіка з місць позбавлення волі. Гроші запропонував передати через уявного знайомого, який наче має у судовій установі «корисні знайомства», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали ділка одразу після одержання 400 тисяч гривень.

За вчинене зловмиснику загрожує до 8 років тюремного ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.