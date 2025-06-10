ГУР підтвердило справжність фото з написом «Слава Росії» на тілі звільненого з російського полону захисника

Підтверджено автентичність фото звільненого з російського полону українського військового з наслідками катувань.

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Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов підтвердив автентичність фотографії українського бійця, який повернувся з російського полону з численними слідами жорстоких тортур, зокрема на тілі якого випалено напис «Слава России». Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами Юсова, фото було зроблене не під час останнього обміну, а раніше — в одному з реабілітаційних центрів, де військові проходять лікування після звільнення. Лікар, який не витримав жахливого стану бійця, зафіксував цей випадок і виклав фото в інтернет, щоб привернути увагу до умов, в яких утримуються українські полонені.

«На жаль, це – справжнє фото. Історія така, що це не з цього обміну, це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував і виклав у мережу це свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники. Фото говорить саме за себе. І дуже важливо, щоб його бачили не тільки українці - вони добре знають, хто такі росіяни, а бачив увесь світ відповідно», — наголосив Юсов у ефірі телемарафону.

За його словами, 90% опитаних військових, які повернулися з полону РФ, підтверджують систематичні порушення прав і жахливі умови утримання. Україна документує всі такі випадки, збирає докази і працює над притягненням винних до відповідальності як у національних судах, так і на міжнародних правових майданчиках.

Раніше в мережі з’явилося фото, на якому видно тіло звільненого бійця з численними шрамами та написом, випаленим на шкірі — свідченням жорстоких катувань з боку російських військових.

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