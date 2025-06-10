Володимир Зеленський увів санкції проти «Артеку», Мелітопольського університету та низки фізосіб

Президент увів в дію чотири санкційні списки

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Президент Володимир Зеленський 10 червня підписав указ про введення в дію рішення РНБО про накладення санкцій.

У санкційних переліках зокрема – дитячий центр «Артек», заклад вищої освіти «Мелітопольський державний університет», а також особи, які мають громадянство України: Сергій Гаврильчук, Лілія Білик, Олена Вербовська, Назарій Доманін, Людмила Єрмакова, Тетяна Завальська та інші.

Частина цих осіб пов’язана з російською організацією «Рух перших».

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