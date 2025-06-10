Владимир Зеленский ввел санкции против «Артека», Мелитопольского университета и ряда физлиц

Президент ввел в действие четыре санкционных списка.

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Президент Владимир Зеленский 10 июня подписал указ о введении в действие решения СНБО о наложении санкций.

В санкционных перечнях, в частности, детский центр «Артек», учреждение высшего образования «Мелитопольский государственный университет», а также лица, имеющие гражданство Украины: Сергей Гаврильчук, Лилия Билык, Елена Вербовская, Назарий Доманин, Людмила Ермакова, Татьяна Завальская и другие.

Часть этих лиц связана с российской организацией «Движение первых».

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