Евросоюз усиливает давление на РФ — новые санкции ударят по энергетике, банкам и теневому флоту

Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против России — стало известно, что в него войдет.

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Европейская комиссия объявила детали нового 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщает DW.

В него, в частности, войдут меры, направленные преимущественно на российскую энергетику и банковский сектор. Также будут усилены экспортные запреты и контроль за обходом санкционного режима.

Еврокомиссия предлагает запретить любые транзакции, связанные с газопроводами «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2»: ни один оператор Евросоюза не может участвовать в этих проектах напрямую или опосредованно. Об этом сообщили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Кроме того, предложено включить в санкционный список ЕС еще 77 танкеров российского «теневого флота», в результате чего общее количество судов, подпадающих под ограничения, превысит 400 единиц.

В новый пакет включены также санкции против еще 22 российских банков (отключение от системы SWIFT) и Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ), возглавляемого Кириллом Дмитриевым – участником переговоров между Россией и США.

В числе предложений содержатся и снижение цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за один баррель, а также запрет на импорт переработанных нефтепродуктов на основе российской нефти.

Фон дер Ляйен уточнила, что «ограничение цены на нефть является коалиционной мерой G7, поэтому мы обсудим на саммите G7 в Канаде в начале следующей недели, как действовать вместе».

Вторая часть санкций – банковский сектор, в частности, «ограничение его способности привлекать финансирование и осуществлять транзакции».

«Мы предлагаем трансформировать существующий запрет на использование системы SWIFT в полный запрет на проведение транзакций. И мы предлагаем применить такой запрет транзакций к еще 22 российским банкам», – сказала фон дер Ляйен, передает «Европейская правда».

«Мы также предлагаем распространить запрет на транзакции на финансовых операторов в третьих странах, которые финансируют торговлю с Россией в обход санкций. Мы также предлагаем ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, его дочерних компаний и инвестиционных проектов», – добавила она.

Третий пункт — дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 2,5 миллиарда евро. Этот запрет лишает российскую экономику критически важных технологий и промышленных товаров.

«Мы нацелены на машины, металлы, пластмассы и химикаты. Они используются в качестве сырья в промышленности. Мы также ограничиваем экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые используются для производства беспилотников, ракет и других систем вооружения. Мы хотим убедиться, что Россия не найдет способов модернизировать свое оружие с помощью европейских технологий», – уточнила фон дер Ляйен.

Четвертое — в ЕС хотят, чтобы санкции лучше применялись и соблюдались.

«Именно поэтому мы расширяем сферу действия запрета на транзакции, который уже существует. Мы включили в список 22 российские и иностранные компании, которые оказывают прямую или опосредованную поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Способность Путина продолжать войну очень сильно зависит от поддержки, которую он получает от третьих стран. Те, кто поддерживает российскую войну и усилия по завоеванию Украины, несут большую ответственность», – сообщила фон дер Ляйен.

«Наша цель очень четкая. Мы повторяем призыв к полному, безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней. Эта пауза в боевых действиях могла бы стать жизненно важным шагом к уменьшению страданий гражданского населения и создать пространство для осмысленных переговоров для достижения настоящего мира», – подчеркнула она.