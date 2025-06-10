Євросоюз посилює тиск на РФ — нові санкції вдарять по енергетиці, банкам та «тіньовому флоту»

Європейська комісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії — стало відомо, що в нього увійде.

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Європейська комісія оголосила деталі нового 18-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє DW.

До нього, зокрема, увійдуть заходи, направлені переважно на російську енергетику та банківський сектор. Також будуть посилені експортні заборони і контроль за обходом санкційного режиму.

Єврокомісія пропонує заборонити будь-які транзакції, пов'язані з газопроводами «Північний потік – 1» та «Північний потік – 2»: жоден оператор Євросоюзу не може брати участь у цих проектах безпосередньо чи опосередковано. Про це повідомили голова ЄК Урсула фон дер Ляєн та верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Крім того, запропоновано включити до списку санкцій ЄС ще 77 танкерів російського «тіньового флоту», в результаті чого загальна кількість суден, що підпадають під обмеження, перевищить 400 одиниць.

У новий пакет включені також санкції проти ще 22 російських банків (відключення від системи SWIFT) та Російського фонду прямих інвестицій (РПФД), очолюваного Кирилом Дмитрієвим – учасником переговорів між Росією та США.

У числі пропозицій містяться і зниження цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за один барель, а також заборона на імпорт перероблених нафтопродуктів на основі російської нафти.

Фон дер Ляєн уточнила, що «обмеження ціни на нафту є коаліційним заходом G7, тому ми обговоримо на саміті G7 в Канаді на початку наступного тижня, як діяти разом».

Друга частина санкцій – банківський сектор, зокрема, «обмеження його здатності залучати фінансування та здійснювати транзакції».

«Ми пропонуємо трансформувати існуючу заборону на використання системи SWIFT у повну заборону на проведення транзакцій. І ми пропонуємо застосувати таку заборону транзакцій до ще 22 російських банків», – сказала фон дер Ляєн, передає «Європейська правда».

«Ми також пропонуємо поширити заборону на транзакції на фінансових операторів у третіх країнах, які фінансують торгівлю з Росією в обхід санкцій. Ми також пропонуємо запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проектів», – додала вона.

Третій пункт — подальші заборони на експорт на суму понад 2,5 мільярда євро. Ця заборона позбавляє російську економіку критично важливих технологій і промислових товарів.

«Ми націлені на машини, метали, пластмаси та хімікати. Вони використовуються як сировина в промисловості. Ми також обмежуємо експорт товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються для виробництва безпілотників, ракет та інших систем озброєння. Ми хочемо переконатися, що Росія не знайде способів модернізувати свою зброю за допомогою європейських технологій», – уточнила фон дер Ляєн.

Четверте — у ЄС хочуть, щоб санкції краще застосовувалися і дотримувалися.

«Саме тому ми розширюємо сферу дії заборони на транзакції, яка вже існує. Ми включили до списку 22 російські та іноземні компанії, які надають пряму чи опосередковану підтримку російському військово-промисловому комплексу. Здатність Путіна продовжувати війну дуже сильно залежить від підтримки, яку він отримує від третіх країн. Ті, хто підтримує російську війну та зусилля із завоювання України, несуть велику відповідальність», – повідомила фон дер Ляєн.

«Наша мета дуже чітка. Ми повторюємо заклик до повного, безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ця пауза в бойових діях могла б стати життєво важливим кроком до зменшення страждань цивільного населення та створити простір для змістовних переговорів для досягнення справжнього миру», – наголосила вона.

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