ГУР подтвердило подлинность фото с надписью «Слава России» на теле освобожденного из российского плена защитника

Подтверждена подлинность фото освобожденного из российского плена украинского военного с последствиями пыток.

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Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов подтвердил подлинность фотографии украинского бойца, который вернулся из российского плена с многочисленными следами жестоких пыток, в частности на теле которого выжжена надпись «Слава России». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Юсова, фото было сделано не во время последнего обмена, а ранее - в одном из реабилитационных центров, где военные проходят лечение после освобождения. Врач, который не выдержал ужасного состояния бойца, зафиксировал этот случай и выложил фото в интернет, чтобы привлечь внимание к условиям, в которых содержатся украинские пленные.

"К сожалению, это - настоящее фото. История такова, что это не с этого обмена, это с одного из предыдущих обменов. Врач во время осмотра в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал и выложил в сеть это свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники. Фото говорит само за себя. И очень важно, чтобы его видели не только украинцы - они хорошо знают, кто такие россияне, а видел весь мир соответственно", - подчеркнул Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, 90% опрошенных военных, вернувшихся из плена РФ, подтверждают систематические нарушения прав и ужасные условия содержания. Украина документирует все такие случаи, собирает доказательства и работает над привлечением виновных к ответственности как в национальных судах, так и на международных правовых площадках.

Ранее в сети появилось фото, на котором видно тело освобожденного бойца с многочисленными шрамами и надписью, выжженной на коже - свидетельством жестоких пыток со стороны российских военных.

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